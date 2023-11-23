Bahçeşehir Koleji evinde çok rahat kazandı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji evinde konuk ettiği KK Mornar takımını 103-68 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 08:28
Bahçeşehir Koleji evinde çok rahat kazandı
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FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, ilk tur D Grubu'ndaki son maçında Karadağ'ın KK Mornar takımını 103-68 mağlup etti.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla birlikte grubunu lider tamamladı ve ikinci tura yükseldi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Marek Kukelcik (Slovakya), Lukasz Ankowski (Polonya), Alexandre Maret (Fransa)

Bahçeşehir Koleji: Taylor 6, Muhammed Baygül 7, Scrubb 3, Cavanaugh 15, Boutsiele 8, Arca Tülüoğlu 9, Can Maxim Mutaf 15, Berkay Candan 6, Hadi Özdemir 7, Ahmet Safa Yılmaz 3, Egemen Güven 12, Bouteille 12

KK Mornar: Murray 10, Boykins 3, Starovlah, Radetic 3, Gavrilovic 12, Jovanovic 10, Kovacevic 9, Lewis 6, Mikovic 10, Pekovic 5

1. periyot: 28-7

Devre: 52-29

3. periyot: 85-48

Beş faulle çıkan: 33.51 Marcus Lewis (KK Mornar)


Bahçeşehir Koleji FIBA Erkekler Avrupa Kupası KK Mornar

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