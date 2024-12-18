Bahçeşehir Koleji, Gran Canaria'yı mağlup etti

BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 12. haftasında Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibini 73-65 yendi.

Bahçeşehir Koleji, Gran Canaria'yı mağlup etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2024 - 00:08

BKT Avrupa Kupası A Grubu 12. haftasında Bahçeşehir Koleji, İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'yı 73-65 mağlup etti. 

Bahçeşehir Koleji grubunda 10. galibiyetini elde etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Sergio Silva (Portekiz), Denis Hadzic (Hırvatistan)

Bahçeşehir Koleji: Smith 5, Şehmus Hazer 10, Odiase 16, Cavanaugh 10, Bouteille 15, Massinburg 6, Furkan Haltalı, Simonovic, Ponitka 11

Dreamland Gran Canaria: Albicy, Brussino 5, Shurna 3, Tobey 16, Thomasson 17, Kljajic 2, Conditt 2, Homesley 5, Salvo, Alocen 4, Pelos 11

1. Periyot: 29-16

Devre: 44-32

3. Periyot: 61-45


Etiketler: #Bahçeşehir Koleji #BKT Avrupa Kupası #Gran Canaria
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