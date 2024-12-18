Bahçeşehir Koleji, Gran Canaria'yı mağlup etti
BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 12. haftasında Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibini 73-65 yendi.
BKT Avrupa Kupası A Grubu 12. haftasında Bahçeşehir Koleji, İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'yı 73-65 mağlup etti.
Bahçeşehir Koleji grubunda 10. galibiyetini elde etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Sergio Silva (Portekiz), Denis Hadzic (Hırvatistan)
Bahçeşehir Koleji: Smith 5, Şehmus Hazer 10, Odiase 16, Cavanaugh 10, Bouteille 15, Massinburg 6, Furkan Haltalı, Simonovic, Ponitka 11
Dreamland Gran Canaria: Albicy, Brussino 5, Shurna 3, Tobey 16, Thomasson 17, Kljajic 2, Conditt 2, Homesley 5, Salvo, Alocen 4, Pelos 11
1. Periyot: 29-16
Devre: 44-32
3. Periyot: 61-45
Etiketler: #Bahçeşehir Koleji #BKT Avrupa Kupası #Gran Canaria
Spor Haberleri
- Tottenham, Richarlison'u satmayı düşünüyor
- Bahçeşehir Koleji, Gran Canaria'yı mağlup etti
- Liverpool'da Salah gelişmesi
- Rayan Cherki, Premier Lig radarında
- Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda adını gruplara yazdırdı
- Hüseyin Yücel'den Semih Kılıçsoy için transfer itirafı
- FIFA The Best ödüllerinde yılın oyuncusu belli oldu!
- Serdal Adalı'dan Hüseyin Yücel'e tepki
- PFDK sevkleri açıklandı!
- Galatasaray'dan stopere yıldız takviyesi!
En Çok Okunan Haberler
-
- '4 kez makineden geçirdim, dördünde de...'
- 'Bu tonu hatırlıyor musunuz?'
- 'Esad'ın kara kutuları Kandil Dağı'nda!'
- Erdoğan&katil Esad
- Tartışmaların odağındaki otel hakkında flaş gelişme
- İstanbul ve İzmir'de dikkat çeken reklam panoları
- Melih Gökçek'ten AKP'li Tuna'ya ağır salvo!
- Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu!
- Uzmanlardan çarpıcı değerlendirme
- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e sesleniyorum