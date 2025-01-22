Bahçeşehir Koleji, Hapoel Shlomo'ya Bulgaristan'da kaybetti
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 16. haftasında Hapoel Shlomo'ya 84-77 yenildi.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 16. haftasında konuk olduğu İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo'ya 84-77 yenildi.
Bulgaristan'ın Samokov kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini 20-17 geride kapatan Bahçeşehir Koleji, devre arasına da 38-35 geride girdi. Skor üstünlüğünü ele alamayan İstanbul temsilcisi, üçüncü çeyreğini 60-53 geride geçtiği maçı 84-77 kaybetti.
Bahçeşehir Koleji, grupta oynadığı 16. maçta 3. kez mağlup oldu. Hapoel Shlomo ise 10. galibiyetini elde etti.
Kırmızı-lacivertli ekipte Smith ve Furkan Korkmaz 13'er, Furkan Haltalı 12, Kenan Sipahi 11, Odiase 10 sayıyla çift haneye ulaştı.
İsrail ekibinde Motley 19 sayı, 7 asistle galibiyette başrolü oynadı. Foster 17, Madar ise 16 sayı üretti.
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