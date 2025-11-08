Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahçeşehir Koleji'nden Merkezefendi'ye karşı net galibiyet!

8.11.2025 18:52:00
Haber Merkezi
Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 85-67 yendi.

Sinan Erdem'de oynanan mücadeleyi ev sahini Bahçeşehir Koleji, 85-67 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Bahçeşehir Koleji, ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Merkezefendi ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Uğur Akyıldız

Bahçeşehir Koleji: Homesley 8, Flynn 12, İsmet Akpınar 5, Cavanaugh 9, Williams 12, Cengiz Sarp Coşkun, Mitchell 4, Furkan Haltalı 5, Can Maxim Mutaf, Ponitka 9, Kenan Sipahi 9, Hunter Hale 12

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin, Smith 2, Vanwijn 11, Badzim 11, Mahir Ağva 9, Emre Tanışan 3, Mustafa Sami Yılmaz, Ömer Can İlyasoğlu 2, Cazalon 14, Ata Engin, Omic 11, Hawkins 4

1. Periyot: 26-15

Devre: 51-28

3. Periyot: 65-52

