Bahçeşehir Koleji, play-in oynayacak
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, Bosna Hersek ekibi Igokea m:tel'i 77-72 mağlup ederek play-in'e kaldı.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 6. ve son maçında Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:tel'i 77-72 yenerek play-in'e kaldı.
Ev sahibi ekip, Laktasi kasabasıyla aynı adı taşıyan spor salonundan oynanan maçın ilk periyodunu 19-18, ilk yarısını da 39-37 önde bitirdi.
Fakat son 10 dakikaya 52-51 önde giren Bahçeşehir Koleji, sahadan 77-72 galip ayrıldı.
Bahçeşehir Koleji'nde Ray 15, Crawford 13 ve Maric 12 sayıyla oynadı.
D Grubu'nu 3'er galibiyet ve mağlubiyetle tamamlayan Bahçeşehir Koleji, Surne Bilbao'nun arkasında 2. sırayı alarak play-in oynamaya hak kazandı.
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