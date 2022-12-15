Bahçeşehir Koleji, Şampiyonlar Ligi'nde kayıp

Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Surne Bilbao'ya 92-60 kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2022 Perşembe, 08:02
Bahçeşehir Koleji, Şampiyonlar Ligi'nde kayıp
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FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Surne Bilbao takımına 92-60 yenildi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 23-18 önde tamamlayan İspanyol ekibi, devreye 42-32 üstünlükle girdi.

Müsabakanın üçüncü çeyreğini de 70-46 galip bitiren Surne Bilbao, karşılaşmayı 92-60 kazandı.


Bahçeşehir Koleji FIBA Şampiyonlar Ligi Surne Bilbao

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