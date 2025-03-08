Bahçeşehir Koleji, Yalova deplasmanında galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 89-88 yendi.

Bahçeşehir Koleji, Yalova deplasmanında galip
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.03.2025 - 09:29

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 89-88 mağlup etti.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Uğur Akyıldız

Semt77 Yalovaspor: McConico 4, Johnson 6, Krampelj 23, Nichols 19, Ege Özçelik, Kadir Bayram 13, Peterka 2, Yiğit Onan, Sherfield 16, Melih Kapucu 5

Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Şehmus Hazer, Odiase 4, Cavanaugh 18, Bouteille 7, Massinburg 6, Simonovic 17, Ponitka 2, Kenan Sipahi 9, Furkan Korkmaz 15

1. Periyot: 28-28

Devre: 48-47

3. Periyot: 66-67


Etiketler: #Bahçeşehir Koleji #Semt77 Yalovaspor #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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