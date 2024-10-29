Bahçeşehir Koleji, zirveyi bırakmak istemiyor!
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 6. hafta maçında 30 Ekim Çarşamba günü Polonya'nın Trefl Sopot ekibini konuk edecek.
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında 30 Ekim Çarşamba günü Polonya'nın Trefl Sopot ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
İstanbul temsilcisi, grupta ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet elde ederek ilk sırada yer alırken henüz maç kazanamayan Trefl Sopot, son sırada bulunuyor.
Etiketler: #Bahçeşehir Koleji #Trefl Sopot #BKT Avrupa Kupası
Spor Haberleri
- 5 gollü maçta Ankaragücü, kupada tur atladı!
- Beşiktaş'tan Galatasaray, TFF ve Kardeşler için açıklama
- Bayern Münih'te Sacha Boey geri dönüyor
- Vinicius Junior: 10 katını yapacağım
- Bahçeşehir Koleji, zirveyi bırakmak istemiyor!
- Altay umudunu kaybetmiyor
- Göztepe'de eksikler can sıkıyor!
- Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız'a övgü!
- Ertuğrul Doğan'dan kadro dışı açıklaması!
- Mauro Icardi, derbi sonrası Arjantin'e gitti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü firmanın peyniri hileli çıktı!
- CHP'den 'normal karşılanamaz' tepkisi
- ‘Haddinizi bilecek ahlaki birikiminiz yoksa...'
- Görevden alınan Egemen Bağış sessizliğini bozdu
- Çocuğun ölümüne neden oldu, intihar etti
- Dev derbide kazanan Galatasaray!
- FETÖ’den ihraç edilen polis memuru intihar etti
- İsmail Küçükkaya canlı yayında 'bozkurt' işareti yaptı
- Türk halkı ABD'nin başında 'o ismi' istiyor
- Sessizliğini Bahçeli'ye bozmuş!