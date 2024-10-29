Bahçeşehir Koleji, zirveyi bırakmak istemiyor!

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 6. hafta maçında 30 Ekim Çarşamba günü Polonya'nın Trefl Sopot ekibini konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji, zirveyi bırakmak istemiyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 14:38

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında 30 Ekim Çarşamba günü Polonya'nın Trefl Sopot ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

İstanbul temsilcisi, grupta ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet elde ederek ilk sırada yer alırken henüz maç kazanamayan Trefl Sopot, son sırada bulunuyor.


Etiketler: #Bahçeşehir Koleji #Trefl Sopot #BKT Avrupa Kupası
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