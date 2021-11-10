Bahçeşehir Koleji'nden FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 5. maçta 5. galibiyet
Bahçeşehir Koleji FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Yunanistan'ın Iraklis takımını 86-66 mağlup ederek 5. maçta 5. galibiyetini aldı.
Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında Yunanistan'ın Iraklis takımını 86-66 mağlup etti. Böylece Bahçeşehir Koleji gruptan çıkmayı garantilemiş oldu.
Muhammed Baygül 18 sayı kaydederek Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 5.maçındaki 5.galibiyetini almasında öne çıkan isimlerden oldu.
ÇEYREK VE SKOR DAĞILIMLARI
Salon: Ülker
Hakemler: Mart Uuehendrik (Estonya), Bojan Jovanic (Bosna Hersek), Maksim Zhitlukhin (Rusya)
Bahçeşehir Koleji: Berkay Candan 5, Smith 9, Solomon 12, Hall 6, Jones 8, Muhammed Baygül 18, Bentil 11, Oğuz Savaş 6, Erkan Yılmaz 11, Hadi Özdemir, Ali Yüceoral, Ata Ülkü Özben
Iraklis: Douglas 14, Lynch 12, Agravanis 7, Fillios, Kouzeloglou 4, Daniels, Petanidis, Skordilis 8, Papadakis, Stamatis 2, Taylor 2, Woolridge 17
1. Periyot: 24-19
Devre: 45-34
3. Periyot: 62-47
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