Bahis oynadığı iddia edilmişti: Aston Villa maçındaki hareketi gündem oldu

Yayınlanma: 16.10.2023 - 15:56

Güncelleme: 16.10.2023 - 15:56

İtalya'daki bahis skandalında adı geçen 3 futbolcudan biri olan Sandro Tonali'nin sarı kart gördüğü bir pozisyon İngiltere'de gündem oldu.

Sandro Tonali

HAKEMİN UYARISINA KARŞI GELDİ

Futbol maçlarına bahis oynadığını itiraf eden Sandro Tonali, Newcastle United'ın Aston Villa'yı 5-1 yendiği maçın 90+2. dakikasında değişiklik için kenara geldi. Tonali, tam kenara gelmişken bir anda durakladı ve oyundan çıkmadı. Dördüncü hakemin 'Haydi çık' uyarılarına kulak asmayan Tonali, maçın hakeminden sarı kartı gördükten sonra oyundan çıktı.

Sandro Tonali'nin bu maçta kendi sarı kartına dair kumar oynayıp oynamadığı merak konusu oldu.