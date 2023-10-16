Bahis oynadığı iddia edilmişti: Aston Villa maçındaki hareketi gündem oldu
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United forması giyen İtalyan futbolcu Sandro Tonali hakkında bahis oynadığı gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. İtalyan futbolcunun Aston Villa maçında yaptığı hareket dikkat çekti.
İtalya'daki bahis skandalında adı geçen 3 futbolcudan biri olan Sandro Tonali'nin sarı kart gördüğü bir pozisyon İngiltere'de gündem oldu.
Sandro Tonali
HAKEMİN UYARISINA KARŞI GELDİ
Futbol maçlarına bahis oynadığını itiraf eden Sandro Tonali, Newcastle United'ın Aston Villa'yı 5-1 yendiği maçın 90+2. dakikasında değişiklik için kenara geldi. Tonali, tam kenara gelmişken bir anda durakladı ve oyundan çıkmadı. Dördüncü hakemin 'Haydi çık' uyarılarına kulak asmayan Tonali, maçın hakeminden sarı kartı gördükten sonra oyundan çıktı.
Sandro Tonali'nin bu maçta kendi sarı kartına dair kumar oynayıp oynamadığı merak konusu oldu.
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