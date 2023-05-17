Bahis oynayan futbolcu Ivan Toney'nin cezası belli oldu!
İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen Ivan Toney, 232 maçta bahis oynadığı ortaya çıkmıştı. İngiltere Futbol Federasyonu, Toney'nin cezasını açıkladı.
Brentford forması giyen Ivan Toney'nin 232 maçta bahis oynadığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı.
İngiliz oyuncuya futboldan 8 ay men cezası verildi. Toney, 16 Ocak 2024'e kadar kulüp takımı ve milli takım için maça çıkamayacak.
Ivan Toney
PARA CEZASI DA VERİLDİ
İngiltere Futbol Federasyonu, 8 aylık men cezasının yanı sıra 27 yaşındaki futbolcuya 50 bin sterlin para cezası verildiğini duyurdu.
Bu sezon Brentford forması altında 35 maça çıkan Ivan Toney, 21 gol attı ve 5 asist yaptı.
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