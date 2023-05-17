Bahis oynayan futbolcu Ivan Toney'nin cezası belli oldu!

Yayınlanma: 17.05.2023 - 19:28

Güncelleme: 17.05.2023 - 19:28

Brentford forması giyen Ivan Toney'nin 232 maçta bahis oynadığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

İngiliz oyuncuya futboldan 8 ay men cezası verildi. Toney, 16 Ocak 2024'e kadar kulüp takımı ve milli takım için maça çıkamayacak.

Ivan Toney

PARA CEZASI DA VERİLDİ

İngiltere Futbol Federasyonu, 8 aylık men cezasının yanı sıra 27 yaşındaki futbolcuya 50 bin sterlin para cezası verildiğini duyurdu.

Bu sezon Brentford forması altında 35 maça çıkan Ivan Toney, 21 gol attı ve 5 asist yaptı.