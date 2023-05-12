FWA, İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusunu belirledi

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, FWA tarafından yılın futbolcusu seçildi.

AA
Yayınlanma: 12.05.2023 - 15:49
FWA, İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusunu belirledi
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İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig ekibi Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland'ı yılın futbolcusu seçti.

FWA'dan yapılan açıklamaya göre, oyların yüzde 82'sini alan 22 yaşındaki Haaland, Arsenalli Bukayo Saka ve Martin Odegaard'ı geride bırakarak yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Erling Haaland

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Premier Lig'de 35 gole ulaşan ve bir sezonda en çok gol atma rekorunu kıran Haaland, takımının Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele ettiği bu sezonda tüm kulvarlarda 51 gol attı.

Chelsea forveti Sam Kerr de yılın kadın futbolcusu ödülünün sahibi oldu. 


Erling Haaland Manchester City İngiltere Premier Lig

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