Bahis soruşturmasında ‘çürük elmalar’ ayıklanabilir ama..: Sorun yönetimde

Futbolda bahis soruşturması devam ederken belirsizliğini koruyan bazı durumlar var, altını çizmeliyiz. Soruşturmaya konu veriler kamuoyuyla kısmen medya aracılığıyla paylaşılmasına karşın sürdürülen soruşturmaya ilişkin henüz ortada savcılıkça düzenlenmiş bir iddianame bulunmuyor.

Bazı futbolcular ve hakemler kendilerinin suçsuz olduklarını, kimlik bilgilerinin izinsiz kullanıldığını ileri sürüyor. Tam cezalar, isim listeleri ve kulüplerin üzerindeki etki henüz tamamlanmış değil. Soruşturmaya dahil edilen kulüplerin yönetimleri, suçlanan oyuncular ve hakemler kişilik haklarının korunmasında gereken özenin gösterilmediği gerekçesiyle TFF hakkında suç duyurusunda bulundu.

ŞEFFAFLIK YOK!

Şeffaflığın en düşük olduğu sektörlerin başında futbol ekonomisi geliyor. Başta kulüp denetimleri ve mali yapılara ilişkin şeffaflık sorunu yaşanırken; diğer yandan hakem atamaları ve oyuncu transferleri gibi konularda yaşanılan yetersiz şeffaflık, tüm olumsuzluklara ortam hazırlamakta, futbolda risklerin artmasına yol açmaktadır.

YENİDEN YAPILANMA İÇİN FIRSAT

Devam eden bahis soruşturması, Türk futbolunda güven, adil rekabet, etik ve sporun saygınlığı açısından “kritik” bir öneme sahip görünüyor. Aslında, bu soruşturma Türk futbolunun yeniden yapılanması için kendisine çeki düzen verebilmesi bakımından önemli bir denetim noktası olabilir. Eğer, bu soruşturma bahisle bağlantılı faaliyetleri tam anlamıyla her yönüyle ortaya çıkartıp kontrol altına alamazsa, maçların sonucuna etki etme, liglerin itibar kaybetmesi, uluslararası yaptırımlar gibi ciddi risklerle karşı karşıya kalacağımız kesindir. Bu tür bir kriz, sadece bireysel düzeyde değil, sistem düzeyinde yapısal değişim ve dönüşümleri bir gereklilik olarak önümüze çıkartıyor.

TEMEL PROBLEMLERDE TEMİZLİK YAPILMALI

Türk futbolu bu soruşturmayla sistemdeki çürük elmaları ayıklayabilir; ancak, sepetteki elmaların çürümesine yol açan temel koşullarda gerekli temizliği yapacak, futbolumuzdaki yapısal problemlerin çözümünü sağlayacak gerekli yapısal dönüşümleri gerçekleştiremezse, çok değil, birkaç yıl sonra aynı sorunları daha da şiddetli yaşayabilir. Bu süreç sorundan fırsata çevrilmelidir. Türk futbolunun yapısal sorunları, sistemik çürümeyi ve bozulmayı beraberinde getirmiştir.

Futbolumuzda var olan tüm sorunların kaynağı bugünkü yönetsel ve siyasal anlayıştır. Bugünkü sorunlara sebep olan anlayıştan, çözüm beklemek bu anlamda safdillik olur. Bugün futbolumuzda yaşanan sıkıntılar, futbolun fena halde hayata benzediğinin bir göstergesidir. Sosyal yaşamda ne yaşıyorsak, ne tür olumsuzluklarla muhatap oluyorsak, bunun aynısını futbolda da yaşıyoruz. Ama yine de biz futbolumuzu bu sorundan kurtarabilecek önerilerimizi yarınki son yazıda paylaşalım. Bunu toplumsal ve vicdani bir görev olarak görmekteyim.