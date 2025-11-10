'Bahis' soruşturmasında yeni gelişme: Eyüpspor Kulüp Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı!

Futbolda yasa dışı bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma her geçen gün daha da genişliyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun geçtiğimiz haftalarda 371 hakemin bahis sitelerinde hesabı olduğunu, 152 hakemin ise PFDK’ya sevk edildiğini duyurması kamuoyunda gündem yarattı.

Daha sonra konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nisan ayından bu yana soruşturma yürütüldüğünü, Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının ise ihbar olarak değerlendirileceğini kaydetti.

İlerleyen günlerde Savcılık, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 18 kişinin ifadelerinin alınmak üzere Emniyet’e götürüldüğünü duyurdu. Gözaltına alınan ve kamuoyunda "Alo Fatih" olarak tanınan eski Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, Emniyet’teki ifadesinin ardından serbest bırakılırken; 17 hakem, spor yazarı Umut Eken ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya bu sabah adliyeye sevk edildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI, 11 KİŞİ SERBEST KALDI

Bu akşam saatlerinde Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 6 hakem “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla, spor yazarı Umut Eken ise “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. 11 hakem ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mahkeme, dosyada mevcut delil durumu, MASAK analizleri ve para transferlerinin boyutu dikkate alınarak tutuklama kararı verdiğini aktardı.

4 YILLIK PARA TRAFİĞİ İNCELENDİ

Erkan Arslan, Murat Özkaya, Nevzat Oktay ve Yakup Yapıcı’nın 2021–2025 yılları arasında Misli, Nesine, Oley, Şans Oyunları, Sisal, Milli Piyango, Bilyoner ve benzeri platformlar üzerinden yasa dışı bahis işlemlerine karıştığı ifade edildi.

8 ismin tutuklama kararının gerekçesindeki detaylar ise dikkat çekti. MASAK raporunda; Misli, Nesine, Tuttur ve Bilyoner gibi firmalarla milyon liralık para hareketleri tespit edilen isimlerin yasa dışı bahis gelirlerini sisteme soktuğu kaydedildi.

3 HAKEMİN BANKA HESABINDA YAKLAŞIK 100 MİLYON TL MERCEK ALTINA ALINDI

MASAK raporunda; Erkan Arslan’ın banka hesabındaki 35 milyon 179 bin 61 TL, Yakup Yapıcı’nın banka hesabındaki 8 milyon 501 bin 293 TL ve Nevzat Okat’ın banka hesabındaki 50 milyon 267 bin 645 TL üzerinde inceleme yapıldı.

TUTUKLAMA GEREK ÇES İNDEKİ AYRINTILAR

Hakem Erkan Aslan’ın banka hesaplarında yapılan incelemede; 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 35 milyon 179 bin TL’lik finansal işlem gerçekleştirildiği belirtildi. Misli, Nesine, Oley, Tuttur, Milli Piyango, ve Bilyoner isimli firmalar üzerinden son 4 yılda yaklaşık 6 bin 380 işlem gerçekleştirdiği ve bu işlemlerin 10 milyon 548 bin liralık işlem hacmine sahip olduğu, ilgili firmalara 6 milyon 544 bin TL para çıkışı, 4 milyon 4 bin TL para girişi olduğu kaydedildi.

Hakem Yakup Yapıcı’nın banka hesaplarında yapılan incelemede; 2021 - 2025 yılları arasında yaklaşık 8 milyon 501 bin TL’lik finansal işlem gerçekleştirildiği ifade edildi. Tuttur, Misli ve Nesine isimli firmalar üzerinden son 4 yılda yaklaşık bin 124 işlem gerçekleştirdiği ve bu işlem hacminin 1 milyon 688 bin TL olduğu aktarıldı. İlgili firmalara 1 milyon 22 bin TL para çıkışı, 666 bin TL para girişi olduğu belirtildi.

Hakem Nevzat Okat’ın banka hesaplarında yapılan incelemede; 2021 - 2025 yılları arasında yaklaşık 50 milyon 267 bin TL’lik finansal işlem hacmi bulunduğu aktarıldı. Misli, Oley isimli firmalar üzerinden son 4 yılda yaklaşık 104 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlem hacminin 1 milyon 643 bin TL olduğu aktarıldı. İlgili firmalara 1 milyon 6 bin TL para çıkışı, 636 bin TL para girişi olduğu belirtildi.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın ise müsabaka sonucunu etkilemek adına teklif aldığının açık kaynak araştırma raporundan anlaşıldığı yazıldı.

X HESABINA ERİŞİM ENGELİ!

Tutuklama kararının ardından spor yazarı Umut Eken’in X hesabına erişim engeli getirildi.

TUTUKLANAN 8 İSİM

Erkan ARSLAN -hakem

Yakup YAPICI - hakem

Nevzat OKAT - hakem

Murat ÖZKAYA- Eyüpspor Başkanı

Ahmet Kıvanç KADER-hakem

Nurullah BAYRAM-hakem

Umut EKEN-gazeteci

Baran KARAMAN-hakem