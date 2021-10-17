Bakasetas önce golleri attı, sonra kolbastı oynadı

Frikik ve penaltı gollerini atan Bakasetas maçın kahramanı oldu.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2021 Pazar, 21:01
Bakasetas önce golleri attı, sonra kolbastı oynadı
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Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas maçın adamı oldu. İlk yarıda Bakasetas'ın yerden sert kullandığı serbest vuruşta Altay topu çelmek istedi ama topun çizgiyi geçmesini önleyemedi, bu gol  Anastasios Bakasetas'ın ilk frikik golü oldu. Bakasetas penaltıyı da gole çevirdi. Maç bitiminde arkadaşı Abdülkadir'in isteği üzerine seyircinin de coşkusuyla kolbastı oynayan Yunan yıldız bu sezonun en çok asist yapan ve gol atan isimleri arasına girdi.


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