Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Kim'e kırmızı kart

17 Ekim 2021 Pazar, 19:03

Trabzonspor, Süper Lig’in 9'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken Sarı-Lacivertli ekibin Koreli oyuncusu Kim'e çıkan kırmızı kart ortalığı karıştırdı.

Maçın 17. dakikasında sarı kart gören Koreli stoper kim Min Jae 23. dakikada Djaniny’e faul yapınca 2. sarı karttan oyun dışı kaldı. Pereira bu karta uzun süre itiraz etti. Kim en son kırmızı kartını 4 yıl önce görmüştü. Maçı tribünden izleyen Fenerbahçeli yöneticiler de sarı kartın ağır oludğunu söylediler.

AVCI’DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısına ligde son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Kayserispor maçındaki ilk 11’inden 5 farklı isim ile çıktı. Deneyimli teknik adam savunmada Ahmetcan’ın yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma dönen Hugo’ya, sol bekte İsmail’in yerine Denswil’e, orta sahada Siopis’in yerine Berat’a, sakatlığı bulunan Hamsik’in yerine Abdülkadir Ömür’e, forvet hattında ise Cornelius’un yerine Djaniny’e forma verdi. Sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Koita ve Hamsik kadroda yer almadı.