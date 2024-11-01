Balıkesir'de Türk Sporunun Sorunları ve Çözüm Arayışları Zirvesi

Yayınlanma: 01.11.2024 - 15:52

Güncelleme: 01.11.2024 - 15:54

Türk Sporunun Sorunları ve Çözüm Arayışları Zirvesi Balıkesir'de başladı.

Uzmanların, akademisyenlerin ve spor insanlarının katılımıyla Balıkesir’de düzenlenen Türk Sporunun Sorunları ve Çözüm Arayışları Zirvesi iki gün sürecek. 2-3 Kasım’daki zirvede uzmanlar sorunlara çözüm önerileri sunacak.

Balıkesir’de yapılacak zirvede Almanya’nın önde gelen spor bilimcileri Prof. Dr. Oliver Stoll, Dr. Angela Daalmann ve Sandra Middelbeck gibi uzmanların yanı sıra, Hollanda Futbol Federasyonu Eğitim Direktörü Roger Bongaerst de yer alacak.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’nin açılış konuşmaları ile başlayan zirve, spor dünyasının duayen isimlerini ve çözüm arayışlarını gündeme taşıyacak.

Zirve Başkanlığını Prof. Dr. Seyhan Hasırcı’nın üstleneceği etkinlikte, Türk sporunun gelişimine büyük katkılar sunmuş Aydın Örs, Halil Mutlu, Hidayet Türkoğlu, Selçuk Dereli ve Yılmaz Vural, Cumhuriyet gazetesi yazarı Arif Kızılyalın gibi isimler de bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

ZİRVENİN ANA OTURUM BAŞLIKLARI

Zirvede toplamda yedi oturum gerçekleşecek olup, spor yönetiminden antrenör ve eğitici sorunlarına, yapay zekanın spora entegrasyonuna kadar geniş bir yelpazede konular ele alınacak:

Spor Yönetiminde Küresel Yaklaşımlar: Prof. Dr. Oliver Stoll ve Dr. Angela Daalmann gibi uluslararası uzmanların katılımıyla spor psikolojisi ve Avrupa spor politikalarının Türkiye’ye etkileri tartışılacak.

Türk Sporunun Geleceği: Liderler ve Deneyimler: Futbol hakemi Selçuk Dereli, teknik direktör Yılmaz Vural ve diğer spor liderleriyle Türk sporunun geleceği masaya yatırılacak.

Ülkemizde Spor Yönetimi ve Organizasyonu: Olimpik sporcuların başarı hikayelerinden spor yönetimi süreçlerine kadar birçok önemli konuya değinilecek.

Ülkemizde Yerel Yönetimler ve Spora Dair Yaklaşımlar: Yerel yönetimlerin spora katkıları ve kent hakları bağlamında sporun önemi ele alınacak.

Sporumuzda Antrenör ve Eğitici Sorunları: Halter, yüzme, güreş gibi farklı branşlardaki antrenör ve eğitici sorunları uzman isimlerle tartışılacak.

Basının Ülke Sporundaki Yeri ve Etkisi: Spor basınının ülke sporuna olan etkisi, Türkiye’nin önde gelen spor gazetecileri tarafından değerlendirilecek.

Türk Sporunda Yapay Zeka Kullanımında Yol Haritası: Yapay zeka ve Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı Levent Karadağ tarafından yapay zekanın spor alanında nasıl kullanılabileceği üzerine bir yol haritası sunulacak.

ZİRVE CANLI YAYIN VE ETKİNLİK PROGRAMI

Balıkesir Spor Zirvesi, Türkiye genelinde büyük ilgi gören spor otoriteleri, eğitmenler ve sporcuların bilgi birikimlerini paylaşacağı bu tarihi etkinlik, Türkiye genelinden izleyicilerle buluşmak üzere canlı olarak yayınlanacak.

Zirve programı ve oturumlar, Altıeylül Belediyesi’nin dijital kanalları üzerinden takip edilebilecek.