Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık!
3 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın kalça kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesinde kötü haber geldi.
Bordo-Mavililer, savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın kalça kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Serdar Saatçı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında sağ kalça bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Serdar Saatçı'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda kalça kas ve tendonunda yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.
Etiketler: #trabzonspor #fenerbahçe #sakatlık #Trendyol Süper Lig
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