Balıkesirspor kafilesi, deplasman dönüşü taraftarının saldırısına uğradı
TFF 2'nci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Balıkesirspor'da teknik heyet ve futbolcular, Uşakspor yenilgisi sonrası kendi taraftarlarının saldırısına uğradı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Baynet İnşaat Balıkesirspor'un futbolcuları ve teknik heyeti, deplasman dönüşü mola verdiği Manisa'nın Akhisar ilçesinde taraftarının saldırısına uğradı.
Alınan bilgiye göre, ligin 31. haftasında deplasmanda AFC Kablo Kanalları Uşakspor'a 2-0 mağlup olan Baynet İnşaat Balıkesirspor, dönüş yolunda Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir restoranda yemek molası verdi.
Bu sırada takım otobüsünü takip eden bir grup taraftar da restorana giderek futbolcu ve teknik heyetle tartıştı. İddiaya göre, büyüyen tartışmada taraftarlar, futbolculara ve teknik heyete saldırdı. Kimsenin yaralanmadığı olayda futbolcular bölgeden ayrılırken, restoranda da hasar oluştu.
Öte yandan kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 31. haftasında deplasmanda oynadığımız AFC Kablo Kanalları Uşakspor karşılaşmasının dönüşünde teknik heyetimize, futbolcularımıza ve personellerimize Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir restoranda yemek yediği esnada yapılan saldırıyı kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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