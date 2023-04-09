Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'dan Trabzonspor açıklaması
Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta golcü futbolcu Vincent Aboubakar, mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamerunlu futbolcu, ligin bir sonraki haftasında karşılaşacakları Trabzonspor maç ile ilgili, "Trabzonspor büyük bir takım. Onlarla oynanacak her maç zor olur. 8 finalimiz var. Her maçta yüzde 100 takım ruhunu göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Giresunspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.
Kamerunlu golcü, "Takım arkadaşlarım gerçekten çok iyi. Kollektif olarak oynuyor, savaşıyor, karakter gösteriyor, birbirimize yardım ediyor ve bu birlikteliğin sonucunda maçları kazanıyoruz. Galibiyet güzel" dedi.
Vincent Aboubakar
TRABZONSPOR AÇIKLAMASI
Aboubakar, "Hangi gol daha güzeldi?" sorusuna, "Güzel olan galibiyet" cevabını verdi.
Yıldız futbolcu, ligin 29. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Trabzonspor maçına ilişkin, "Trabzonspor büyük bir takım. Onlarla oynanacak her maç zor olur. 8 finalimiz var. Her maçta yüzde 100 takım ruhunu göstereceğiz" ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.
Aboubakar, son olarak, "Takımda çok iyi bir birliktelik var. Eksikler elbette var. Bu eksikleri kapatmak için her gün çalışıyoruz" sözlerini sarf etti.
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