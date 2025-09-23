Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!

Ballon d'Or ödülü, Paris'te düzenlenen törenle sahibini buldu. Büyük ödülü bu yıl PSG'den Ousmane Dembele kazandı.

Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi ise Lamine Yamal oldu.

Yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü, Manchester City'nin İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma kazandı.

YILIN KULÜBÜ PSG

Luis Enrique, 'Dünyanın En İyi Teknik Direktörü' seçildi ve Ballon d'Or galasında Johan Cruyff Ödülü'nü kazandı.

Paris Saint-Germain ise yılın kulübü seçildi.

Yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy’i Viktor Gyökeres kazandı.

Barcelona forması giyen Aitana Bonmati, kadınlarda Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. Bonmati, ödülü üç kez üst üste kazanma başarısı gösterdi. (2023,2024,2025)