Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!

Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!

23.09.2025 00:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!

"France Football" tarafından her yıl düzenlenen ve futbol camiasının en itibarlı ödüllerinden biri olarak kabul edilen Ballon d'Or, Paris Saint-Germain'in Fransız oyuncusu Ousmana Dembele'ye layık görüldü.

Ballon d'Or ödülü, Paris'te düzenlenen törenle sahibini buldu. Büyük ödülü bu yıl PSG'den Ousmane Dembele kazandı.

Image

Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi ise Lamine Yamal oldu.

Yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü, Manchester City'nin İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma kazandı.

YILIN KULÜBÜ PSG

Luis Enrique, 'Dünyanın En İyi Teknik Direktörü' seçildi ve Ballon d'Or galasında Johan Cruyff Ödülü'nü kazandı.

Paris Saint-Germain ise yılın kulübü seçildi.

Yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy’i Viktor Gyökeres kazandı.

Barcelona forması giyen Aitana Bonmati, kadınlarda Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. Bonmati, ödülü üç kez üst üste kazanma başarısı gösterdi. (2023,2024,2025)

İlgili Konular: #psg #ballon d'Or #Ousmane Dembele

İlgili Haberler

Donnarumma, PSG taraftarına veda etti!
Donnarumma, PSG taraftarına veda etti! PSG'den ayrılacak olan Gianluigi Donnarumma, Angers maçının ardından taraftarlara veda etti.
Fransa Ligue 1'deki dev maçta kazanan Marsilya!
Fransa Ligue 1'deki dev maçta kazanan Marsilya! Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti.
PSG, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!
PSG, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Paris Saint Germain, Atalanta'yı evinde 4-0 mağlup etti.