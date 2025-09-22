Fransa Ligue 1'deki dev maçta kazanan Marsilya!

Fransa Ligue 1'in 5. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Marsilya'ya konuk oldu.
Stade Velodrome'de oynanan 'Le Classique' derbisinde gülen taraf 1-0'lık sonuçla Marsilya oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısını mavi-beyazlılar, Nayef Aguerd'in 5. dakikada attığı gol ile üstün tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol çıkmayınca Marsilya, evinde 3 puana uzanan taraf oldu.
Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 9'a yükseltirken, PSG ise 12 puanda kaldı.
Mavi-beyazlılar, gelecek hafta RC Strasbourg'a konuk olacak. Paris Saint-Germain evinde Auxerre ile karşılaşacak.