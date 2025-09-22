Fransa Ligue 1'deki dev maçta kazanan Marsilya!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.09.2025 23:07:00
Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 5. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Marsilya'ya konuk oldu.

Stade Velodrome'de oynanan 'Le Classique' derbisinde gülen taraf 1-0'lık sonuçla Marsilya oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısını mavi-beyazlılar, Nayef Aguerd'in 5. dakikada attığı gol ile üstün tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol çıkmayınca Marsilya, evinde 3 puana uzanan taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 9'a yükseltirken, PSG ise 12 puanda kaldı.

Mavi-beyazlılar, gelecek hafta RC Strasbourg'a konuk olacak. Paris Saint-Germain evinde Auxerre ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #paris saint-germain #Fransa Ligue 1 #marsilya

