Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 27.10.2023 - 13:45

Güncelleme: 27.10.2023 - 13:45

FIFA’nın düzenlediği Avrupa’da Yılın Futbolcusu Ödülü bu sene yeni sahibine kavuşacak.

BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ballon d'Or ödül töreni, 30 Ekim Pazartesi günü TSİ 22.45'te başlayacak.

BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA?

Ballon d'Or ödül töreni Tivibu Spor 1 ve Tivibu Spor YouTube kanalından naklen yayımlanacak.

OYLAMA NASIL OLUYOR?

Avrupa’nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörlerin ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin de kullandığı oylarla belirleniyor.

EN GÜÇLÜ ADAY LIONEL MESSI

Son Ballon d’Or kazananı, Şampiyonlar Ligi ve La Liga kupalarını müzesine götüren Real Madrid’in forveti Karim Benzema bu yıl da adaylar arasında yer alırken Arjantinli Lionel Messi bir yıl aranın ardından listede yeniden yer aldı.

Dünya Kupası’nda ve PSG’de sergilediği performansla ödülün favorisi olarak gösterilen Messi’yi bu sezon Real Madrid’e transfer olan orta saha oyuncusu Jude Bellingham ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanan, UEFA’da Yılın Oyuncusu seçilen Manchester City’nin golcüsü Erling Haaland takip ediyor.

YILDIZLAR AVRUPA DIŞINA TRANSFER OLDU

Bu yıl 67'ncisi düzenlenen ödül töreninde birçok Avrupalı oyuncu kıtayı terk ederek Suudi Arabistan’a, Katar’a ve Amerika Birleşik Devletleri’ne transfer oldu.

Messi, Fransız takımı Paris Saint-Germain’den MLS ekibi Inter Miami’ye, son Ballon d’Or kazananı Benzema ise Arabistan ekibi El-İttihad’a transfer oldu. Manchester United’dan Al Nassr’a transfer olduğundan bu yana Cristiano Ronaldo’nun Ballon d’Or’a aday gösterilmemesi, Avrupa’dan giden yıldız oyuncuların önümüzdeki yıllarda aday gösterilmeme ihtimaline işaret ediyor.