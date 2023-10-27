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Kasımpaşa - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 11:52
Kasımpaşa - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, İstanbulspor'u ağırlayacak.

KASIMPAŞA- İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak

KASIMPAŞA- İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Ligde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla 19. sırada bulunan İstanbulspor, 15 puanla 6. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Kasımpaşa, ligde oynadığı son maçta Sivasspor deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

İstanbulspor ise kendi sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmişti.


kasımpaşa istanbulspor süper lig

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