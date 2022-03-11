Ballon d'Or ödülünde kriterler değişti
Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün kriterlerinde değişikliklere gidildi.
En iyi futbolcuya verilen Ballon d'Or ödülünün kriterleri değişti.
France Football Editörü Pascal Ferre'nin doğruladığı değişikliklere göre, ödül için adayların performansı yıllık (ocak-aralık) değil, sezonluk değerlendirilecek. Buna göre kasım ve aralık aylarında Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'ndaki performanslar 2023'te dikkate alınacak.
Erkek adaylarda FIFA sıralamasının ilk 100 basamağında, kadın adaylarda ise ilk 50 sırada yer alan ülkelerin temsilcileri oylama sürecine katılacak.
Sadece bireysel değil takım içindeki performansların da değerlendirmeye alınacağı yeni dönemde, adayların fair play karneleri de önemli olacak.
Geçen kasım ayında düzenlenen törende, favori gösterilen Bayern Münihli Robert Lewandowski ve Liverpoollu Muhammed Salah'ın yerine ödülü Paris Saint-Germain'in Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin alması büyük tartışmalara neden olmuştu.
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