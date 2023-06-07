Balotelli Sion'da küme düştü
Mario Balotelli'nin formasını giydiği Sion, 10 takımlı İsviçre Ligi'nden küme düştü.
Mario Balotelli'nin formasını giydiği Sion, play-out maçlarını kaybederek İsviçre Ligi'nden düştü.
Ligde son 8 maçta 1 puan alabilen Sion, ligin son sırasına demir atmıştı. Play-out'ta Lausanne-Ouchy'yle eşleşen Sion ilk maçı 2-0, ikinci maçı ise 4-2 kaybederej küme düşmekten kurtulamadı.
Sezon başında Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Balotelli, çıktığı 18 lig maçında 6 golle takımına katkı sağlayabildi.
Sion, 17 yıl aradan sonra gelecek sezon İsviçre Süper Ligi'nin bir alt ligi olan Challenge Lig'de mücadele edecek.
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