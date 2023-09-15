Balotelli transferinde yeni gelişme: Süper Lig'e geri dönüyor!

Yayınlanma: 15.09.2023 - 11:35

Güncelleme: 15.09.2023 - 11:35

Trendyol Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen ve transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor, Mario Balotelli'yi kadrosuna geri katmak için harekete geçti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Sion forması giyen Mario Balotelli, İsvçire ekibiyle olan sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı. Adana Demirspor, İtalyan santrforu tekrardan kadrosuna katmak için çalışmalara başlandı.

TÜRKİYE'YE GERİ GELİYOR

Yapılan ilk görüşmelerin ardından Adana Demirspor'a dönmek istediğini söyleyen Mario Balotelli, başkan Murat Sancak ile görüşme yaptı. Tarafların prensip anlaşmasının ardından Mario Balotelli, İtalya'da olan golcü isim, yola çıkmak için hazırlandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Mario Balotelli, yeniden Adana Demirspor forması giymek için bu gece Adana'da olacak.

35 MAÇA ÇIKTI

Adana Demirspor formasıyla 35 resmi maça çıkan Mario Balotelli bu karşılaşmalarda 19 gol, 7 asistlik katkı sağladı.