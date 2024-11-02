Bandırmaspor, Adana deplasmanında mutlu dönüyor!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Bandırmaspor, Adana deplasmanında mutlu dönüyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2024 - 18:26

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçta Bandırmaspor sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren tek golü 28'de Sergen Piçinciol kaydetti.

Bandırmaspor, bu sonucun ardından puanını 21 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Adanaspor, 6 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Boluspor'u konuk edecek. Adanaspor, İstanbulspor deplasmanına gidecek.


Etiketler: #Adanaspor #Bandırmaspor #Trendyol 1.Lig
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