Bandırmaspor, Adana deplasmanında mutlu dönüyor!
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçta Bandırmaspor sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren tek golü 28'de Sergen Piçinciol kaydetti.
Bandırmaspor, bu sonucun ardından puanını 21 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Adanaspor, 6 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Boluspor'u konuk edecek. Adanaspor, İstanbulspor deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Adanaspor #Bandırmaspor #Trendyol 1.Lig
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