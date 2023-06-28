Bandırmaspor, Dogan Can Davas ile imza attı!

Yayınlanma: 28.06.2023 - 21:25

Güncelleme: 28.06.2023 - 21:25

Bandırmaspor, Doğan Can Davas'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesir temsilcisi, 25 yaşındaki Doğan Can Davas ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Doğan Can, geçen sezon Bandırmaspor'dan Giresunspor'a transfer olmuştu.