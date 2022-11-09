Bandırmaspor Mustafa Gürsel'in ayrılığını açıkladı!

09 Kasım 2022 Çarşamba, 19:31

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel'in görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bandırmasor tarihinde ilk defa Gürsel ile 1. Lig play-off finali oynadığı belirtildi.

Teknik direktör Gürsel ile Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'in görüşme yaptığı aktarılarak, "Mustafa Gürsel'e bize yaşattığı başarılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.