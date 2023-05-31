Bandırmaspor teknik direktörünü buldu: Ersan Parlatan
Spor Toto 1. Lig takımlarından olan Bandırmaspor'da teknik direktör Ersan Parlatan'la 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, teknik direktör Ersan Parlatan ile 3 yıllık anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevine getirilen Ersan Parlatan ile 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Hocamıza başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
45 yaşındaki Ersan Parlatan'ın; Viktoria Berlin, Berliner AK, Steinbach Haiger, Kickers Offenbach gibi takımların teknik direktörlüğünü yaptığı belirtildi.
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