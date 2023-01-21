Bandırmasporlu Mehmet Özcan maç sonunda kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Tuzlaspor'u mağlup eden Beyçimento Bandırmaspor'da futbolculardan Mehmet Özcan, maçın ardından sahada kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda konuk ettiği rakibini 4-1 yenen bordo-beyazlı takımın oyuncuları, karşılaşmanın ardından sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.
Bu sırada, Bandırmasporlu orta saha oyuncusu Mehmet Özcan, kız arkadaşı Beyza Akça'ya sürpriz yaparak evlenme teklif etti.
Teklifi kabul eden Akça, taraftarın isteği üzerine üçlü çektirdi.
Kutlamalara bir süre devam eden çift, büyük sevinç yaşadı.
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