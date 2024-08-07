Baran Alp Vardar kimdir, kaç yaşında? Futbolcu Baran Alp Vardar’ın hastalığı ne?
Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, 19 yaşındaki futbolcu Baran Alp Vardar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İstanbulspor'un genç futbolcusu Baran Alp Vardar'a kanser teşhisi konuldu. Peki, Baran Alp Vardar kimdir, kaç yaşında? Futbolcu Baran Alp Vardar’ın hastalığı ne?
Trendyol 1. Lig kulübü İstanbulspor, 19 yaşındaki futbolcu Baran Alp Vardar'ın kanser hastalığına yakalandığını açıkladı. enç oyuncu için kanser teşhisi konulduğu ifade edilen açıklamada, "Biz hep seninle olacağız canımız Baran Alp Vardar. Altyapımızdan yetişmiş, A takımımızda görev almış, canımız Baran Alp Vardar’a yapılan tetkikler sonucu kanser teşhisi konmuş, tedavi sürecine başlamıştır. Daima seninle olacağız" denildi. Peki, Baran Alp Vardar kimdir, kaç yaşında? Futbolcu Baran Alp Vardar’ın hastalığı ne?
BARAN ALP VARDAR KİMDİR?
2 Haziran 2005 tarihinde doğmuş olan Baran Alp Vardar, İstanbulspor AS takımında, defans mevkiinde forma giymektedir. 191 cm boyunda olan ve sağ ayağını tercih eden Vardar, bu sezon itibarıyla ilk 11'de hiç maça çıkmamış, sarı veya kırmızı kart görmemiştir. Ayrıca, bu dönemde herhangi bir gol veya asist katkısı bulunmamaktadır.
BARAN ALP VARDAR’IN HASTALIĞI NE?
19 yaşındaki genç futbolcunun kanser hastalığına yakalandığı bilgisi kaydedildi.
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