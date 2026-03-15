Trendyol 1’inci Lig ekiplerinden İstanbulspor’un 20 yaşındaki futbolcusu Baran Alp Vardar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Baran Alp Vardar kimdir, kaç yaşında, nereli? İstanbulspor'un futbolcusu Baran Alp Vardar neden öldü?
BARAN ALP VARDAR KİMDİR?
Baran Alp Vardar 2005 yılında dünyaya geldi. Futbola İstanbulspor altyapısında başlayan genç oyuncu, savunmanın ortasında görev yapan bir stoperdi. Altyapı performansıyla dikkat çeken Vardar, kısa süre içinde A takım kadrosuna yükselmeyi başarmıştı.
BARAN ALP VARDAR NEDEN ÖLDÜ?
İstanbulspor, futbolcuları Baran Alp Vardar’ın, kanserden dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı.