Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de 2023/2024 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague 2023-2024 sezonunun ilk haftasında perşembe günü deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak.
BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.
BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
THY EuroLeague'de 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında şampiyon olan Anadolu Efes, geçen yıl ise normal sezonu 11. bitirerek play-off turuna kalamamıştı.
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