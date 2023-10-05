Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de 2023/2024 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 12:10
Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague 2023-2024 sezonunun ilk haftasında perşembe günü deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak.

BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

THY EuroLeague'de 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında şampiyon olan Anadolu Efes, geçen yıl ise normal sezonu 11. bitirerek play-off turuna kalamamıştı.


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