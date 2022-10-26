Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, kendi sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor.
C Grubu'nda Katalan ekip Barcelona, kendi sahasında Alman kulüp Bayern Münih'i konuk edecek.
BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Camp Nou'da oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.
BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın görev yapacağı mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Barcelona, grubundaki 4. maçında kendi sahasında ağırladığı Inter ile 3-3 berabere kalmıştı.
Bayern Münih ise Viktoria Plzen deplasmanından 4-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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