Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, kendi sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2022 Çarşamba, 17:19
Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor.

C Grubu'nda Katalan ekip Barcelona, kendi sahasında Alman kulüp Bayern Münih'i konuk edecek.

BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Camp Nou'da oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın görev yapacağı mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Barcelona, grubundaki 4. maçında kendi sahasında ağırladığı Inter ile 3-3 berabere kalmıştı.

Bayern Münih ise Viktoria Plzen deplasmanından 4-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


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