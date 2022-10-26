UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile Manchester City yenişemedi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund, kendi evinde ağırladığı Manchester City ile golsüz berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Dortmund ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0'lık skorla sona erdi, turu daha önceden garantileyen Manchester City'nin ardından Dortmund da bu beraberlikle adını son 16'ya yazdırdı.
Grupta liderlik mücadelesi olarak değerlendirilen kapışmada gol sesi çıkmazken Manchester City, 58. dakikada Mahrez ile bir penaltı atışından ise yararlanamadı.
Karşılaşma boyunca Manchester City, yüzde 70 topla oynama oranına yükselmesine rağmen Dortmund'un rakip kaleye daha fazla gol pozisyonu üretmesi maçın dikkat çeken notları arasına girdi.
Bu sonuçla Manchester City 11 puana yükselirken Dortmund ise puanını 8'e çıkardı.
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