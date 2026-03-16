Cumhuriyet Gazetesi Logo
Barcelona'da Joan Laporta yeniden başkan seçildi!

Barcelona'da Joan Laporta yeniden başkan seçildi!

16.03.2026 01:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Barcelona'da Joan Laporta yeniden başkan seçildi!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'da 63 yaşındaki Joan Laporta yeniden başkan seçildi.

İspanyol devi Barcelona'da yapılan başkanlık seçiminde mevcut başkan Joan Laporta ile Victor Font yarıştı.

Toplam 48 bin 480 oyun kullanıldığı seçimde Joan Laporta yeniden başkan seçildi.

5 YIL DAHA BARCELONA'DA

Laporta, bu sonuçla birlikte Barcelona'daki görevine devam edecek ve kulübü 2031 yılına kadar yönetecek. 

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Laporta ve ekibi büyük sevinç yaşadı.

Image

BARCELONALI YILDIZLAR OY KULLANDI

Öte yandan Barcelona'nın Sevilla'yı 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından kulüp içinde gerçekleştirilen oylamada birçok önemli isim de oy kullandı. Teknik direktör Hansi Flick ile birlikte Dani Olmo, Gavi ve Ronald Araújo oy veren isimler arasında yer aldı.

Kulübün eski futbolcuları Sergio Busquets ve Xavi Hernandez ile Barcelona Kadın Futbol Takımı'nın yıldızlarından Aitana Bonmatí de seçimde oy kullanan isimler arasında yer aldı.

İlgili Konular: #Seçim #barcelona #Joan Laporta

