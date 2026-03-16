Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaşlı El Bilal Toure'den tepki: 'O aptallar gibi olmayın'

16.03.2026 00:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncusu El Bilal Toure, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eleştirilere yanıt verdi.

Beşiktaş forması giyen El Bilal Toure, resmi Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Malili futbolcu, siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür ederken bazı eleştirilere de sert sözlerle yanıt verdi.

Toure paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ın gerçek taraftarlarına, iyi ve kötü zamanlarda her zaman oyuncularını destekleyenlere teşekkür etmek istiyorum."

"O APTALLAR GİBİ OLMAYIN"

Eleştirilerde bulunan bazı kesimlere de tepki gösteren Toure sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Telefonlarının arkasına saklanıp kendi oyuncularını eleştiren ve televizyon kanallarında antrenör gibi davranan o aptallar gibi olmayın."

İlgili Konular: #beşiktaş #eleştiri #El Bilal Toure

İlgili Haberler

