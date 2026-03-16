Beşiktaşlı El Bilal Toure'den tepki: 'O aptallar gibi olmayın'

Beşiktaş forması giyen El Bilal Toure, resmi Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Malili futbolcu, siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür ederken bazı eleştirilere de sert sözlerle yanıt verdi.

Toure paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ın gerçek taraftarlarına, iyi ve kötü zamanlarda her zaman oyuncularını destekleyenlere teşekkür etmek istiyorum."

"O APTALLAR GİBİ OLMAYIN"

Eleştirilerde bulunan bazı kesimlere de tepki gösteren Toure sözlerini şöyle sürdürdü:

"Telefonlarının arkasına saklanıp kendi oyuncularını eleştiren ve televizyon kanallarında antrenör gibi davranan o aptallar gibi olmayın."