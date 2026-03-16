Volkan Demirel'den Galatasaray maçı açıklaması!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray ile Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacakları kritik maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel, kupadaki bu eşleşmeye yönelik gelen sorunun ardından, "Galatasaray'la oynamak... Şimdi oraya girmek istemiyorum ama kupada da hedefimiz var" dedi.

"10 KİŞİ GALATASARAY'A KARŞI..."

Açıklamalarına devam eden Volkan Demirel, "10 kişi Galatasaray'a karşı çok güzel oynadık. Tongya belki golü atsa, kazanabilecek bir oyun oynadık orada. Ben ve ekibim oyunu doğru okuduğumuzu düşünüyorum. Elimizden gelen mücadeleyi kim olursa olsun yapacağız ve bunu da zaten hep birlikte izleyeceğiz" diye konuştu.