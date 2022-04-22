Barcelona deplasmanda 1 attı 3 aldı!

La Liga'nın 33. hafta mücadelesinde Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ederek maç eksiğiyle 2. sıradaki yerini korudu.

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2022 Cuma, 08:06
Barcelona deplasmanda 1 attı 3 aldı!
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La Liga'nın 33. hafta mücadelesinde Barcelona, Real Sociedad deplasmanına konuk oldu.

Reale Arena'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 1-0 kazandı ve 3 puana uzanmayı başardı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında sahneye çıkan Aubameyang'ın golüyle öne geçen Barcelona, maçın sonuna kadar skoru korumayı başardı. Geçtiğimiz hafta aldığı üst üste yenilgilerle düşüşe geçen Barcelona, böylelikle 2 maçlık aranın ardından yeniden galibiyet gördü.

Bu sonuçla Barcelona La Liga'da 63 puana yükseldi ve 1 maç eksiğiyle ikinci sıradaki yerini korudu. Real Sociedad ise 55 puanda kaldı.


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