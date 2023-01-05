Barcelona ecel terleri döktü!

05 Ocak 2023 Perşembe, 08:40

İspanya Kral Kupası'nda Son 32 Turu'nda Barcelona, 3. Lig ekibi Intercity Alicante ile karşılaştı. Normal süresi 3-3 biten maç uzatmalara gitti. Uzatmada gol bulan Barcelona 4-3 ile tur atladı.

Barcelona'nın gollerini 4. dakikada Ronald Araujo, 66. dakikada Ousmane Dembele, 77. dakikada Raphinha ve 104. dakikada Ansu Fati kaydetti.

Ev sahibi Intercity Alicante'nin Barcelona alt yapısında yetişen 21 yaşındaki futbolcusu Oriol Soldevila, 59, 74 ve 86. dakikalarda attığı gollerle eski takımına karşı hat-tricj yaptı. Ancak Oriol Soldevila'nın golleri, Barcelona'yı elemeye yetmedi.

Barcelona, Oriol Soldevila'yı elemesinin ardından Kral Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdırdı.