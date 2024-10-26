Barcelona El Clasico'da şov yaptı! Real Madrid evinde büyük bozguna uğradı!

Yayınlanma: 26.10.2024 - 23:59

Güncelleme: 26.10.2024 - 23:59

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'deki maçı Barcelona 4-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid, karşılaşmaya daha baskılı başlasa da özellikle ilk pozisyonlar birçok kez ofsayta takıldı. Barcelona, 13'te Lamine Yamal ile etkili oldu. Robert Lewandowski'nin pasında topla buluşan genç yıldız, karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Andriy Lunin'e nişanladı.

Real Madrid, 30. dakikada Kylian Mbappe ile golü buldu. Savunmanın arkasına sarkan Fransız yıldız, karşı karşıya pozisyonda topu filelerle buluştu. Mbappe'nin golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.

İlk yarıda Real Madrid karşısında ofsayt taktiği ile dikkat çeken Barcelona, ilk 45'te ezeli rakibini tam 8 kez ofsayta düşürdü. El Clasico'nun ilk yarısı 0-0 sona erdi. El Clasico'da ikinci yarıda sahneye Robert Lewandowski çıktı. Polonyalı golcü, 54. dakikada karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Robert Lewandowski, 56'da bir kez daha sahneye çıktı. Yıldız golcü, sol kanattan Balde'nin ortasında ceza sahasında harika bir kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi. Lewandowski, bu gollerle birlikte bu sezon ligde 11 maçta 14 gole ulaştı. Barcelona'da fileleri iki kez havalandıran Lewandowski, 67'de ise inanılmaz bir gol kaçırdı. Lewandowski, Raphinha'nın pasında boş kaleye atmak yerine topu dışarıya gönderdi.

Lewandowski'den sonra Real Madrid'den Jude Bellingham inanılmaz bir gol kaçırdı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında demarke durumda kalan İngiliz yıldız, müsait pozisyonda topu dışarıya gönderdi.

YAMAL TARİHE GEÇTİ

Barcelona'da Lewandowski'nin ardından Lamine Yamal, sahneye çıktı. 17 yaşındaki genç yıldız, 77. dakikada Raphinha'nın pasında ceza sahasında oldukça etkili bir şut çıkardı ve topu ağlara gönderdi. Yamal, El Clasico tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu. Barcelona'nın Lewandowski ve Yamal ile birlikte bir diğer hücum oyuncusu Raphinha da El Clasico'yu boş geçmedi. 84. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Brezilyalı yıldız, topu kaleci Lunin'in üzerinden aşırdı ve Real Madrid'in fişini çekti.

Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmada süre almadı. Milli futbolcu, El Clasico'yu yedek kulübesinde tamamladı.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, takımın başında çıktığı ilk El Clasico'dan net bir skorla ayrılmış oldu. Bu sonucun ardından Barcelona, zirvede Real Madrid ile olan puan farkını 6'a yükseltti. La Liga'da lider Barcelona'nın 30, Real Madrid'in ise 30 puanı bulunuyor.

Barcelona, ligin bir sonraki haftasında sahasında Espanyol ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid, gelecek hafta Valencia deplasmanına gidecek.