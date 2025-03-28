Barcelona erteleme maçında çok rahat!
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. hafta erteleme maçında kendi sahasında ağırladığı Osasuna'yı 3-0 mağlup etti.
İspanya LaLiga'nın 27. hafta erteleme maçında Barcelona ile Osasuna karşı karşıya geldi.
Estadi Olímpic Lluís Companys'de oynanan maçta Barcelona, Osasuna'yı 3-0 mağlup etti.
Barcelona'nın gollerini 11. dakikada Ferran Torres, 21. dakikada Dani Olmo (P) ve 77. dakikada Robert Lewnadowski kaydetti.
KULÜP DOKTORU HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Barcelona'nın Osasuna'ya karşı oynayacağı La Liga maçı, A takım doktoru Carles Minarro Garcia'nın 40 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenmişti. Takımlar soyunma odasındayken maçın oynanmayacağı açıklanmıştı.
ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Barcelona, La Liga'da üst üste 8. galibiyetini aldı ve 63 puanla liderliğini sürdürdü. Katalan ekibi, La Liga'da gelecek hafta Girona'yı ağırlayacak.
Osasuna ise üst üste 6. maçında da 3 puanla tanışamadı.
Etiketler: #barcelona #Osasuna #la liga
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