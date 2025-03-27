Arda Güler için Barcelona iddiası: 'Ali Koç 'git' dedi'
Teknik Direktör Metin Diyadin, Arda Güler'in gelişimi ve Fenerbahçe'den ayrılık sürecine dair açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'le ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.
Teknik direktör Metin Diyadin, genç futbolcu ile ilgili Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE'YE KESİNLİKLE DÖNMEMELİ"
Arda Güler'in kariyerine kesinlikle Avrupa'da devam etmesi gerektiğini belirten Metin Diyadin, "Arda Güler, Türkiye'ye kesinlikle dönmemeli. Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmalı ve Dortmund gibi, Arsenal gibi oynayacağı takımları tercih etmeli. Çünkü Real Madrid'in genç futbolcunun gelişimini bekleme gibi bir zamanı yok! Real Madrid'de her sezon hedef Şampiyonlar Ligi ve La Liga'dır bu iki kupa kazanılmamışsa başarısızlık olarak sayılır" dedi.
"ALİ KOÇ, 'BARCELONA'YA GİT' DEDİ"
Genç futbolcunun Real Madrid'e transfer sürecini aktaran Metin Diyadin şu ifadeleri kullandı:
"Arda Güler'in Real Madrid'e transfer hakkında şunu biliyorum. Ali Koç, Arda Güler'e "Barcelona'ya git" diyor. Ancak süreçte Arda'nın tercihi Real Madrid oluyor. Yine söylüyorum; Real Madrid, futbolcu kazanmak için vakit ayıracak bir kulüp değil. Arda, Dortmund'da, Arsenal'da gelişimini tamamlayıp, Real Madrid'e giderse daha sağlıklı olacaktır."
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