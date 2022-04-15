Barcelona-Frankfurt maçında akılalmaz olay: Utanç duydum

15 Nisan 2022 Cuma, 15:45

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Barcelona, Camp Nou Stadyumu’nda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Deplasmandan 1-1’lik sonuçla dönen Barcelona, 3-0 geriye düştüğü karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki gol kaydetse de, rakibine 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Frankfurt'un zorlu Barça deplasmanından sürpriz bir sonuçla ayrılması kadar, Camp Nou’ya yaklaşık 30 bin taraftarı ile gelmesi de gündeme oturdu. Normalde 5 bin bilet ayrılan Eintracht Frankfurt taraftarları, stadyumun neredeyse yarısını doldurarak takımlarına destek verdiler.

Maç öncesi de Barcelona sokaklarında adeta geçit töreni düzenleyen on binlerce taraftar, herkesi şaşkına çevirdi. Bu olay karşısında Barcelona Başkanı Joan Laporta ve Teknik Direktör Xavi Hernandez, açıklamalarda bulundu.

LAPORTA: UTANÇ DUYDUM

Barcelona Başkanı Joan Laporta, karşılaşmada yaklaşık 30 bin Eintracht Frankfurt taraftarı olması ile ilgili Barça TV’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Stadyumda bizim taraftarımızdan daha çok rakip takım taraftarı vardı. İçtenlikle söylemem gerekirse bu durum karşısında utanç duydum. Böyle bir şey yaşandığı için özür diliyorum. Bilet satışı konusunda daha dikkatli olmalıydık. Bunun olmasına izin vermemeliydik. Konuyu enine boyuna araştıracağız.”