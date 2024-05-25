Barcelona Kadın Takımı Devler Ligi şampiyonu
Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Barcelona, Lyon'u 2-0 yendi.
Kadınlar Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Barcelona ile Lyon karşı karşıya geldi. Barcelona, San Mames Stadı'nda oynanan maçta Lyon'u 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Aitana Bonmati ve 90+5. dakikada Alexia Putellas kaydetti.
Barcelona 2021 ve 2023'ün ardından Şampiyonlar Ligi'ni 3. kez müzesine götürdü.
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