Barcelona Kadın Takımı Devler Ligi şampiyonu

Yayınlanma: 25.05.2024 - 21:05

Güncelleme: 25.05.2024 - 21:05

Kadınlar Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Barcelona ile Lyon karşı karşıya geldi. Barcelona, San Mames Stadı'nda oynanan maçta Lyon'u 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Aitana Bonmati ve 90+5. dakikada Alexia Putellas kaydetti.

Barcelona 2021 ve 2023'ün ardından Şampiyonlar Ligi'ni 3. kez müzesine götürdü.