Barcelona Koulibaly transferi için Miralem Pjanic'i takasta kullanacak
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Kalidou Koulibaly'i transfer etmek için Miralem Pjanic'i kullanacak. İspanyol basınında çıkan haberde, iki futbolcunun menajerlik şirketinin aynı olmasının transferde önemli bir rol oynayacağı belirtildi.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, gelecek sezon için kadro kalitesini artırmaya yönelik hamlelerine devam ediyor.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Napoli'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'i transfer etmek isteyen Barça, bu transferde Napoli'nin Miralem Pjanic'e olan ilgisinden faydalanacak.
Daha önceden de Napoli'nin, Miralem Pjanic'i kadrosuna katmak istediğine yönelik haberler çıkmış ancak bu haberler bir sonuca ulaşmamıştı.
AYNI MENAJERLİK ŞİRKETİNE BAĞLILAR
Pjanic'in ve Kalidou Koulibaly'in aynı menajerlik şirketine bağlı olmasının bu transferde önemli bir rol oynayacağı belirtilirken Koulibaly'nin menajeri Fali Ramadani yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar hiçbir kulüple görüşmedik. Önceliğimiz her zaman Napoli ve başkan De Laurentis'le görüşüp oyuncu hakkında en doğru kararı vermeden önce de kimseyle görüşmeyi düşünmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Kalidou Koulibaly'nin Napoli ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
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