Barcelona kulübü espor portföyüne League of Legends'ı ekledi
Barcelona kulübü espor portföyünü genişletiyor. Katalan ekibi League of Legends'ın en üst ligi olan Superliga'da mücadele edeceğini açıkladı.
İspanyol ekibi Barcelona, espordaki yelpazesini genişletmeye devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ocak 2022'den itibaren İspanya'da League of Legends'ın en üst ligi olan Superliga'da mücadele edecek.
Katalan ekibi, Vodafone Giants, UCAM Esports Club, Movistar Riders, G2 Artic ve MAD Lions Madrid takımlarının da yer aldığı ligde mücadele verecek.
Barcelona'nın stoperi Gerard Pique de 300 bin euro karşılığında Superliga'da Astralis Stormbringers takımını satın alarak lige giriş yapmıştı.
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