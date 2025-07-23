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Barcelona Marcus Rashford transferini resmen açıkladı!

Barcelona Marcus Rashford transferini resmen açıkladı!

23.07.2025 21:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Barcelona Marcus Rashford transferini resmen açıkladı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, 27 yaşındaki İngiliz oyuncu Marcus Rashford'ı renklerine bağladı.

Geçen sezon La Liga'ya ambargo koyarak şampiyon olan Barcelona, yeni sezondaki transfer çalışmaları kapsamında önemli bir yıldızı kadrosuna kattı.

Barcelona, Manchester United forması giyen Marcus Rashford'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Katalan ekibi ile İngiliz ekibi arasında yapılan anlaşmada Rashord için 35 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

"BURADA OLMAMIN SEBEBİ..."

İngiliz oyuncu, Barcelona'ya transferinde Hansi Flick'in bir etken olduğunu belirterek, "Barça'da olmamın bir diğer sebebi de Hansi Flick'tir. Onunla yaptığım görüşmeler çok olumluydu. En iyi hocalardan biri olduğunu kanıtladı. Genç bir takımı böylesine başarılı bir sezona taşıdı ve sezon öncesi hazırlıklarına daha fazlasını isteyerek döndü" dedi.

İngiliz oyuncu, Barcelona'da 14 numaralı formayı giyecek.

Rashford, geride kalan sezonun ikinci yarısını da Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti. Aston Villa'da 17 maçta süre bulan Rashford, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

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